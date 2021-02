Hotels drängen auf Öffnung, Fragezeichen hinter Tirol

Wien, Innsbruck –„Wir können nicht ewig im Lockdown bleiben“, drängt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf eine „klar­e Perspektive“ zur Wiedereröffnung der Hotellerie. Am Montag will die Regierung verkünden, ob es auch in diesen Branchen zu Öffnungsschritten kommen soll. „Wir wünschen uns, dass man uns klar sagt, ob wir im Laufe des März öffnen können“.