TT-Analyse: Das schwer demolierte Haus Europa

Bereits zu Beginn der Pandemie, im März des Vorjahres, machten EU-Länder in Husch-Pfusch-Aktionen die Grenzen zu ihren europäischen Nachbarn dicht und hebelten damit den Schengenraum und den EU-Binnenmarkt im Handumdrehen einfach aus. Brüssel wurde bei den überhasteten Aktionen zunächst nicht eingebunden. Gesundheitspolitik ist in der EU schließlich Angelegenheit der Nationalstaaten. Doch der Kollateralschaden war groß. Im Schatten der Corona-Krise nahm das gemeinsame Haus Europa schweren Schaden. Heute, knapp ein Jahr später, hat sich an der Situation nichts geändert. Zwar einigten sich die 27 EU-Staaten beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Jänner auf gemeinsame Empfehlungen für das Reisen innerhalb der EU in Corona-Zeiten und betonten dabei, dass es keine pauschalen Einreiseverbote oder Grenzschließungen geben sollte. Doch was gestern im EU-Rahmen vereinbart wurde, ist heut­e schon wieder Geschicht­e. Deutschland machte auf Druck Bayern­s die Grenzen zu Tirol dicht und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer verbat sich jede Kritik seitens der EU-Kommission in Brüssel, die Ausnahmen für Pendler einforderte.