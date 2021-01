Auto landete in Bayern bei Unfall 3m hoch in Bäumen - 2 Tote

Ein Auto ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 95 in Oberbayern 25 Meter durch die Luft geflogen und in einer Baumgruppe gelandet. Die beiden Insassen starben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 23-Jähriger aus München kam am Montag mit seinem Pkw bei Antdorf südlich von München aus bisher unbekannter Ursache von der Autobahn ab, wurde über einen gesperrten Parkplatz geschleudert und über eine Leitschiene in die Luft katapultiert.