Janet Yellen als neue US-Finanzministerin bestätigt

Sie wird als erste Frau der US-Geschichte das mächtige Finanzministerium leiten: Die frühere US-Notenbankchefin Janet Yellen hat Grünes Licht vom Senat für ihr Amt in der neuen US-Regierung bekommen. Die Parlamentskammer billigte am Montag mit breiter Mehrheit die Nominierung der 74-jährigen Wirtschaftswissenschaftlerin durch den in der vergangenen Woche angetretenen Präsidenten Joe Biden.