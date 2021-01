Corona-Impfplan für Über-80-Jährige wird überarbeitet

Österreichs Impfplan für Über-80-Jährige wird derzeit überarbeitet, die Ergebnisse sollen in den nächsten Tagen präsentiert werden. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag im ORF-Ö1-“Morgenjournal“ gesagt. Man wolle hier „volles Tempo beibehalten, unter Einbeziehung der Lieferschwierigkeiten“. Aber Pfizer/Biontech und auch Modena seien mit ihren Impfstoff-Lieferungen „im Großen und Ganzen“ im Plan.

Bei den Impfungen in Alters- und Pflegeheimen sei man sehr weit. „Wir haben mittlerweile 180.000 Impfungen in Österreich durchgeführt“, betonte Anschober Dienstagfrüh gegenüber „Ö1“. Ein Großteil der Menschen in Alters- und Pflegeheimen sei durchgeimpft. Die zweite Runde der Impfungen sollen in der zweiten Februarhälfte abgeschlossen sein, „wir brauchen ja zwei Stiche“.