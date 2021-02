Nicht ansatzweise farblos: Graue Haare sind modern

Es gibt ja viele schöne erste Augenblicke. Aber eines lässt sich mit Gewissheit sagen: Der Anblick des ersten grauen Haares versetzt niemanden in Euphorie. Die typische Reaktion: Pinzette her und weg damit. Doch Halt! Heißt es nicht im Volksmund: „Auf ein gezupftes graues Haar folgen zwei neue“? Und stimmt diese These überhaupt?