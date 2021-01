Starkes Wachstum der Internet-Talk-App „Clubhouse“

Die Internet-Talk-App „Clubhouse“ wächst rasant und ist nach Einschätzung von Experten auf dem Weg zum Massenprodukt. „Wir konzentrieren uns darauf, Clubhouse für die ganze Welt zu öffnen“, kündigten die Unternehmensgründer Paul Davison and Rohan Seth kürzlich an. Verbraucherschützer sehen dies allerdings mit Sorge - sie werfen Clubhouse Verstöße gegen Datenschutzregeln vor.

Erst Anfang vergangenen Jahres war die erste Test-Version der App auf den Markt gekommen, seither hat die Zahl der Nutzer massiv zugenommen. Noch im vergangenen Mai war deren Zahl mit lediglich rund 1500 angegeben worden, inzwischen sind es fast zwei Millionen mit schnell steigender Tendenz. Die App steht bei Apple in der Rubrik soziale Netzwerke derzeit auf Platz eins der Downloads. Auf Android-Geräten steht Clubhouse bisher nicht zur Verfügung.

Das Geschäftsprinzip beruht auf einer Mischung aus Offenheit für lockere Gespräche mit Freundinnen und Freunden oder interessanten Menschen rund um die Welt einerseits und einem Hauch von Exklusivität andererseits. Erreicht wird dies durch ein Einladungsprinzip: Bei Clubhouse mitreden kann nur, wer von einem bestehenden Nutzer eingeladen wird - der wiederum vorerst nur höchstens zwei Einladungen an andere verschicken darf.

Wer es geschafft hat, den Zugang zu ergattern, der kann sich in virtuelle Räume begeben und dort per Audio-Signal real mit anderen dort Anwesenden sprechen. Ein Video-Signal ist nicht vorgesehen. Tausende solcher Räume stehen dafür zur Verfügung. Der Ausschluss der Android-Nutzer - hierzulande die große Mehrheit - liegt dem Unternehmen zufolge an technischen Gründen und soll, wie es heißt, möglichst bald beendet werden.