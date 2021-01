Kickl kündigt Auftritt bei Corona-Demo an

Die Veranstalter der Demonstration („Für die Freiheit, gegen Zwang, Willkür, Rechtsbruch“) am kommenden Sonntag am Maria-Theresien-Platz in Wien hätten eine Einladung an ihn gerichtet und ihn gebeten, eine Rede zu halten. „Ich werde dieser Einladung gerne nachkommen“, sagte Kickl. Es gehe bei dieser „großen Freiheitsdemonstration“ um den „Schutz unserer Freiheit“ und gegen „Anmaßungen unserer Bundesregierung“, so der FPÖ-Klubchef, der neuerlich vor einer drohenden Einschränkung des Bewegungsradius warnte.