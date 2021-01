Schneeräumung in Schwaz kostet bis jetzt 100.000 Euro

Schwaz – Die Schneemengen der letzten Woche waren überdurchschnittlich groß. Dies bestätigt ein Bericht der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) vom 18. Jänner. Demnach hat es in Innsbruck in nur einer Woche in diesem Jänner mehr geschneit als sonst in einem ganzen Winter. Auch der Silberstadt Schwaz machte die weiße Pracht zu schaffen. „Viel Neuschnee in kürzester Zeit bedeutet eine enorme Herausforderung für die Schneeräumung“, bekräftigt Bürgermeister Hans Lintner.