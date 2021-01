ÖHB-Männer erwartet zum WM-Abschluss harte Prüfung Tunesien

Zum Abschluss des WM-Trips nach Ägypten geht es für Österreichs Handball-Nationalteam der Männer am Mittwoch (17.30 Uhr MEZ, live ORF Sport +) gegen Tunesien um den Gewinn des President‘s Cups. Die beiden Teams haben sich als die stärksten unter den nach der Vorrunde Ausgeschiedenen präsentiert, nun geht es im direkten Duell um Rang 25. Für die ÖHB-Truppe wäre der vierte Sieg in Folge ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss nach den drei Niederlagen zum Auftakt.

Die Tunesier kommen allerdings unter den ÖHB-Gegnern am meisten an das Niveau der zu starken Schweiz, Frankreich und Norwegen hin. Das Abrutschen der Nordafrikaner in die „Trostrunde“ war nicht unbedingt erwartet worden. Unterschätzt werden die Tunesier im rot-weiß-roten Lager deswegen aber ganz und gar nicht. „Es erwartet uns ein schweres Spiel“, sagte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz. „Sie spielen europäischen Handball, sind sehr stark.“