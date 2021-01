Platter drängt auf sanfte Öffnung, „volle Härte gegen illegale Partys"

Innsbruck – Dass die Skigebiete trotz Corona-Lockdowns geöffnet haben, sorgt in Ostösterreich für Kritik. Feierfreudige „Ski Bums“ – junge Briten, Schweden und Dänen mit den Vorlieben Snowboarden, Skifahren und Partys in St. Anton – heizen die Debatte zusätzlich an. Kein einfacher Spagat für LH Günther Platter (ÖVP), aber: „Beim Skifahren steckt man sich nicht an. Das sollten alle Kritiker zur Kenntnis nehmen“, ein Zusperren kommt für ihn nicht in Frage. Außerdem seien die Infektionszahlen in Tirol im Österreichvergleich relativ niedrig.

Kein Pardon soll es hingegen für Auswüchse in den Skiorten geben. „Deshalb habe ich die Polizei ersucht, scharfe Kontrollen bei Zweitwohnsitzbesitzern durchzuführen“, kündigt Platter „volle Härte“ gegen illegale Partys an. Und er habe das Gesundheitsministerium gebeten, die Einreise-Verordnung anzupassen. „Die beruflichen Zwecke dürfen nicht mehr so ausgelegt werden, dass sie auch die Arbeitssuche umfassen.“ Die so genannten „Ski Bums“ halten sich vielfach mit diesem Argument in Tirol auf. Auswüchse durch einige wenige wie in St. Anton würden Tirol „massiv in Verruf“ bringen, ärgert sich Platter.