Italienischer Premier Conte zurückgetreten

Italien stürzt erneut in eine Regierungskrise: Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella empfing am Dienstag Regierungschef Giuseppe Conte, der ihm sein Demissionsschreiben übergab. Zuvor hatte Conte seine Minister zusammengerufen und sie über seine Rücktrittspläne informiert. „Ich danke jedem einzelnen Minister für die Zusammenarbeit“, sagte der Ministerpräsident, der Italien seit Juni 2018 regiert, bei der Kabinettssitzung in Rom.