Organisator des Ibiza-Videos will Hofburg informiert haben

Der Organisator des Ibiza-Vidos meldet sich erstmals per Interview zu Wort. Im „Standard“ beteuert der in Deutschland inhaftierte Julian H., dass für das Video kein Geld geflossen sei und beklagt „konstruierte“ Vorwürfe. Den Versuch, das Video zu verkaufen, bestätigt er aber. Außerdem will er die Hofburg vorab über die Veröffentlichung informiert haben. Dort wird aber dementiert. Bestätigt wird nur ein Mail mit „vagen Andeutungen“, das man routinemäßig ad acta gelegt habe.