„Europäer“ wollen Conte zu drittem Kabinett verhelfen

Bei seinen Bemühungen um einen Amtsverbleib kann Italiens am Dienstag zurückgetretener Ministerpräsident Giuseppe Conte mit Unterstützung rechnen. Im Senat entsteht die neue Fraktion der „Europäer der Demokratischen Mitte“. Sie besteht aus etwa einem Dutzend Senatoren, die bereit sind, eine dritte Regierung Conte zu unterstützen. Für eine stabile absolute Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer fehlen Conte aber Medienberichten zufolge immer noch einige Stimmen.

Eine ähnliche Fraktion soll sich in der Abgeordnetenkammer formieren, die an den politischen Konsultationen mit Staatspräsident Sergio Mattarella ab Mittwochnachmittag teilnehmen kann. Mit der Unterstützung dieser Gruppe liberal- und europagesinnter Parlamentarier hofft Conte eine neue Koalition ohne den bisherigen Juniorpartner Italia Viva bilden zu können. Die Partei von Ex-Premier Matteo Renzi war vor zwei Wochen aus der Koalition ausgetreten und hatte damit Italien in politische Turbulenzen gestürzt, die am Dienstag zum Rücktritt des Premierministers führten.