Glasfasernetz auch für entlegene Weiler im Zillertal

Glasfaserkabel bis ins Haus, das ist in vielen Zillertaler Gemeinden bereits Normalität. In Hart geht man einen etwas anderen Weg.

In seiner Gemeinde Ried gebe es nur noch zwölf Häuser ohne das schnelle Internet. Ab dem Frühjahr sollen dann auch diese am Glasfasernetz hängen. „Auch die Gemeinden Aschau, Fügen, Uderns und Schwendau sind schon sehr weit. Und selbst in kleinen Berggemeinden wie Gerlosberg erschließt sich die digitale Welt bei nahezu allen Haushalten per Glasfaser“, spricht Jäger von einer Vorzeigegemeinde, die beweisen würde, dass auch für kleine Bergdörfer ein solcher Anschluss keine unfinanzierbare Hexerei ist. BM Josef Kerschdorfer (Gerlosberg): „Wir haben unseren 160 Haushalten Glasfaser bis ins Haus gelegt mit der Bedingung, dass sie dann einen Vertrag mit Magenta oder tirolnet fürs Internet abschließen. Es machten fast alle mit“. Von den beiden Internetanbietern erhält die Gemeinde Geld für die Bereitstellung der Leitung.