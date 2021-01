Sanofi hilft Biontech/Pfizer bei Impfstoff-Produktion für EU

Der französische Pharmakonzern Sanofi will ab Sommer über 125 Millionen Dosen des von den Konkurrenten Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs herstellen. Das hätten die Unternehmen am Mittwoch vereinbart, teilte Sanofi mit. Die Dosen seien zur Verwendung in der EU vorgesehen und würden in Frankfurt produziert. „Das ist ein entscheidender Schritt zum gemeinsamen Ziel der Branche, alle Kräfte zur Eindämmung der Pandemie einzusetzen“, sagte Konzernchef Paul Hudson.