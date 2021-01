Zwei Tote in US-Arztpraxis entdeckt - Vermutlich Geiselnahme

Nach einem mehrstündigen Einsatz der Polizei im US-Staat Texas sind zwei Menschen in einer Arztpraxis tot aufgefunden worden. Weitere Angaben zu den Toten gab es zunächst keine. Einem Bericht des örtlichen Senders KVUE zufolge handelte es sich um eine Geiselnahme, bei der mindestens ein Arzt in der Praxis festgehalten wurde. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich demnach ebenfalls um einen Arzt handeln, teilte die Polizei am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit.