In der Nische ist noch Platz für Kultur zum Hören

Innsbruck – Der Hype um Clubhouse (aktuell zwei Mio. Nutzer, Tendenz steigend) hat es endgültig zementiert: Zuhören liegt schwer im Trend. Das digitale Klubhaus, in das seit einer Woche alle reinwollen, ist dabei nichts anderes als eine Endlos-Telefonkonferenz mit Talks in unterschiedlichen Räumen zu unterschiedlichen Themen – in der alle freiwillig sitzen. Live und rund um die Uhr. Nicht nur über Politik und Hobbys wird schwadroniert, auch über Kultur diskutiert. Und zugehört. Wie eben bei Formaten wie Podcast, Hörspiel oder Hörbildern, die nach seit Jahren Hochkonjunktur haben. Auch deshalb, weil sie gerade im Kunstbereich dem Publikum das Erlebnis Kunst näherbringen, auch wenn Schauräume lockdownbedingt (noch) geschlossen sind.