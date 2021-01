Ibra vs. Lukaku - Torjäger-Disput bewegt Italiens Fans

Nach dem Mailänder Cup-Schlager am Dienstagabend zwischen Inter und AC Milan bestimmt der heftige Disput der Goalgetter Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku die Schlagzeilen im italienischen Fußball. Als „beschämend“ und „rustikal“ bezeichnete das Sport-Blatt „Corriere dello Sport“ am Mittwoch den Streit der beiden Stars beim 2:1-Viertelfinalsieg von Inter.

Eskaliert war die Situation, nachdem „Ibra“ seinen einstigen Manchester-United-Clubkollegen als „kleinen Esel“ beschimpft hatte. Daraufhin entgegnete Lukaku, dass er die Auseinandersetzung gerne in der Kabine klären würde: „Lass uns reingehen!“ Da der Schwede aber auch noch die Mutter des Belgiers ins Spiel brachte („Ruf deine Mutter!“), folgte eine Schimpftirade von Lukaku beim Abgang in die Kabine. Die Betreuer hatten alle Hände voll zu tun, um eine handfeste Auseinandersetzung zu verhindern.

Ibrahimovic, der die Führung für Milan erzielt hatte (31.), flog in der zweiten Hälfte schließlich nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Platz (58.). Dadurch schaffte Inter in Überzahl nach 0:1-Pausenrückstand noch die Wende. „Verrückte Schlägerei“ titelte die „Gazzetta dello Sport“ dazu am Mittwoch.