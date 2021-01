Atomwaffenkontrolle: Die Probleme fangen erst an

Der neue US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin hatten sich am Dienstag in diplomatischen Noten und in einem Telefonat auf die Verlängerung des Abkommens geeinigt, das am 5. Februar ausgelaufen wäre. Es begrenzt die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe (siehe Grafik) sowie der Trägersysteme und erlaubt wechselseitige Überprüfungen. Das russische Parlament ratifizierte die Verlängerung am Mittwoch, in den USA genügt Bidens Unterschrift.