Klinik Füssen: Wo Deutsche Hunderte Tiroler retten

Überwachungsstand am Herzkatheterlabor der Klinik Füssen.

Füssen, Reutte, Innsbruck – Wenn Anrufer in der telefonischen Warteschleife ein „Herzlich willkommen“ zu hören bekommen, dann hat das an der Klinik Füssen ein­e besondere Aufladung. Das Krankenhaus hat sich einen Namen als Herzzentrum machen können – für Deutsche und Österreicher, denn zwischen 200 und 300 Herzpatienten, Touristen inklusive, kommen jedes Jahr aus dem Bezirk Reutte, weiß Martin Hinterseer, Chefarzt und ärztlicher Direktor des Füssener Krankenhauses.

Der Ursprung dieser einzigartigen Zusammenarbeit liegt elf Jahre zurück, erklärt Hinterseer. Bei Herzinfarkten gelte für kardiologische Interventionen die Devise „Time is muscle“. Je schneller geholfen wird, umso mehr Muskel könne gerettet und damit sowohl das Fortleben als auch eine höhere Folgelebensqualität gesichert werden. Zeit ist jedenfalls etwas, was ein Herzinfarktpatient nicht hat. Und so manches Mal konnte damals nicht geholfen werden, weil schlechtes Wetter herrschte und die Entfernung zu einer spezialisierten Klinik zu groß war – beidseits der Grenze.