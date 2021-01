Pitztal steckt voll in Planungen

In Wenns soll heuer die Schlachtstelle neu aufgestellt werden. Ob Neubau oder Zubau am bestehenden Schlachthaus, ist noch offen.

Ein ganz großes Anliegen des Planungsverbandes ist der Ausbau des Schlachthauses Wenns, denn schon 2019 fielen 70 Tonnen Schlachtgewicht an. Einem mittlerweile angestellten Metzger musste im Dezember ein Helfer beigestellt werden. Eigentlich sollte eine neue Schlachtstelle bereits in Betrieb sein, aber Corona und Fragen bei möglichen Förderungen wirbelten alles durcheinander. Standort-Bürgermeister Walter Schöpf ist hier der Wortführer. „Für mich persönlich war unverständlich, dass wir beim Bau keine Förderung aus dem Regionalwirtschaftlichen Programm Pitztal erhielten, dafür aber bei der Innenausstattung.“ Das Land und die Interessenvertreter stehen voll dahinter: „Das Land fördert unser Schlachthaus mit 600.000 Euro“, freut sich Schöpf. Ob es nun zum kompletten Neubau kommt oder das Schlachthaus um einen Anbau ergänzt wird, steht demnächst fest. „Wir müssen uns sputen“, so Schöpf, im September soll die Schlachtstelle in Betrieb sein. Die Dorfchefs haben sich darauf verständigt, dass sie bis zu 1,6 Millionen Euro kosten dürfe.