Vier heimische Produktionen bei „nachtkritik“-Theatertreffen

Mit den beiden Burgtheater-Produktionen „Automatenbüfett“ von Anna Gmeyner (Regie: Barbara Frey) und „Die Traumdeutung von Sigmund Freud“ von Dead Centre (Regie: Bush Mourkazel und Ben Kidd), Goethes „Reineke Fuchs“ in der Regie von Mina Salehpour am Schauspielhaus Graz sowie „Schwieriges Thema“ von Milena Michalek & Ensemble (Regie: Milena Michalek) am Kosmos Theater Wien sind vier österreichische Inszenierungen auf der Vorschlagliste zum „nachtkritik“-Theatertreffen.