Mariendistel ist die Arzneipflanze des Jahres 2021

Sie hat positive Effekte auf die Leber und wird als Gegenmittel bei einer Vergiftung mit Knollenblätterpilz eingesetzt: Die unscheinbare Mariendistel, gekürt zur Arzneipflanze 2021 in Österreich, wird seit der Antike erfolgreich therapeutisch angewendet, so Experten am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz.

Besonders wertvoll sind die braunen Früchte, die in ihrer Schale den als „Lebermittel“ bekannten Wirkstoffkomplex Silymarin enthalten. Dieser interagiert mit spezifischen Leber-Transportproteinen, wodurch Giftstoffe wie Amanitin und Phallaoidin nicht mehr in die Zelle eindringen können. „Für die Wirksamkeit ist das in der Fruchtwand lokalisierte Gemisch an Flavonolignanen, ‚Silymarin‘ bezeichnet wird, von besonderer Bedeutung“, erklärte Rudolf Bauer, Vizepräsident der HMPPA vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Graz