Prozess um Millionenbetrug: 3,5 Jahre Haft für vorgespielte Krankheit

Den nachfolgenden Befund der Vollinvalidität reichte der Innsbrucker darauf bei Unfallversicherungsanstalt und Gebietskrankenkasse ein. Dazu bestanden drei private Unfallversicherungen. Wohl zu viel des Guten. Denn als die Schwiegertochter des gestern am Landesgericht wegen schweren Betruges Angeklagten die – extrem seltene – Krankheit ebenso als Leistungsfall geltend gemacht hatte, erschien dies einem Referenten verdächtig. Ermittlungen und Detektivbeschattungen in beide Richtungen wurden eingeleitet. Und da wurde die scheinbar halb gelähmte Frau beim Bau eines Schneemanns beobachtet.

Ein eingeholtes medizinisches Sachverständigengutachten legte die Causa für den Schöffensenat unter Richterin Sabine Krainer überaus klar dar. Demnach hatte der 53-Jährige die starken Schmerzen nur vorgetäuscht. Selbst eine Schwellung war nur für die Untersuchung herbeigeführt worden – durch Abbinden des Arms (Hautverfärbungen verrieten das der erfahrenen Medizinerin aber). Die Sachverständige: „Eine Lähmung bleibt ja nie ohne Folgen. Am untersuchten Arm waren jedoch weder Muskelschwund, Versteifungen, Ablagerungen in den Gelenken oder eine ‚Affenhand‘ durch Muskelverkürzungen festzustellen, keinerlei Spätschäden, die zwingend vorliegen müssten.“ Dazu machte die Medizinerin auch sonst keine objektivierbaren Kriterien wie veränderten Haarwuchs fest: „Das kann so alles nicht sein!“