Stadtrat sagt Nein zu Flüchtlingen in Kufstein: Jetzt ist Gemeinderat am Zug

Kufstein – Einstimmig soll im Kufsteiner Stadtrat der Antrag der Grünen auf eine Resolution an die Bundesregierung abgelehnt worden sein, in der diese aufgefordert wird, Flüchtlinge aus griechischen Lagern in Österreich aufzunehmen. Weiters sollte sich Kufstein bereiterklären, einige in der Stadt unterzubringen. Der Antrag war von den Grünen im Gemeinderat eingebracht worden und hatte über den zuständigen Fachausschuss den Weg in den Stadtrat gefunden. Ein von Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) eingebrachter Abänderungsantrag soll ebenfalls keine Mehrheit erhalten haben. Da ein Stadtratsmitglied der Parteifreien abwesend war, entstand eine Pattsituation.