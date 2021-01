Bereits 76 Corona-Fälle in Salzburger Skilehrerkurs-Cluster

Der am vergangenen Donnerstag bekannt gewordene Corona-Cluster bei einem Skilehrerkurs in Flachau (Pongau) ist mittlerweile auf 76 Fälle angewachsen. Wie das Land informierte, habe das ein erneuter PCR-Test bei den insgesamt 172 Kursteilnehmern, Ausbildnern und dem Personal in der Unterkunft ergeben. Fast alle Infizierten gehören der Gruppe der 152 angehenden Skilehrer an, von den Ausbildnern sei kein einziger betroffen, hieß es gegenüber der APA.