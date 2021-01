Zweiter Teil von Mega-Prozess gegen ‚Ndrangheta begonnen

Im süditalienischen Vibo Valentia in der Region Kalabrien hat am Mittwoch der zweite Teil eines großen Mafia-Prozesse begonnen. Angeklagt sind 91 Personen, die sich für ein Schnellverfahren entschieden haben. Den Beschuldigten werden unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Mord, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen. Ein weiterer Prozess mit 355 Angeklagten hat vor zwei Wochen in Lamezia Terme in der Region Kalabrien begonnen.