Messerattacke vor Wiener Schule: 14-Jähriger vor Gericht

Ein 14-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung am Wiener Landesgericht verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, am 4. November 2020 vor einer Mittelschule in Wien-Neubau einem Schüler ein Springmesser in den Rücken gestochen zu haben. Der Bursch erlitt auf Höhe des siebenten Brustwirbelkörpers eine 2,5 Zentimeter tiefe Wunde, was eine mehr als 14-tägige Gesundheitsschädigung bewirkte.