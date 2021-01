Laut e-Impfpass bisher knapp 159.000 Menschen Corona-geimpft

158.985 Patienten haben laut einer Eintragung im e-Impfpass bisher eine oder in manchen Fällen beide Corona-Teilimpfungen erhalten. Das geht aus den Daten des elektronischen Impfpasses hervor, die das Gesundheitsministerium am Mittwochabend auf seiner Homepage erstmals veröffentlicht hat. Bisher wurden demnach 195.886 Impfdosen ausgeliefert, statistisch gesehen wird derzeit alle acht Sekunden in Österreich ein Mensch geimpft.