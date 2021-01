Mutter mit Küchenmesser erstochen: Mordprozess in Eisenstadt

Am Landesgericht Eisenstadt hat am Donnerstagvormittag ein Mordprozess gegen einen 56-jährigen Mann begonnen, der im vergangenen Juli seine Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben soll. Nach einem Streit im Wohnhaus des Bruders in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) soll der Mann ein Messer aus der Küche geholt und seine Mutter mit mehreren Schnitten und Stichen getötet haben. Anschließend wollte er sich das Leben nehmen. Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig.