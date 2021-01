Gelitin, Laric und „Werden“ 2021 in den Tiroler Landesmuseen

Die Tiroler Landesmuseen haben am Donnerstag auf ein vorwiegend digitales Ausstellungsjahr 2020 zurückgeblickt. Während die Museen im Jänner und im Sommer gut besucht waren, mussten die Ausstellungen während der Lockdowns ins Internet verlagert werden. Dass die Online-Angebote über 80.000 Mal besucht wurden, verbuchte man in einer Aussendung aber als Erfolg.

„Soziale Medien waren früher privat, inzwischen sind sie jedoch gesellschaftspolitisch relevant und ein bedeutender Teil des beruflichen, musealen Alltags“, sagte Direktor Peter Assmann. Am dritten Tag des ersten Lockdowns wurde das Online-Programm intensiviert. Laut Assmann war dies für viele der Ansporn, „zwischen den Lockdowns wieder ins Museum zu gehen“. Für Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) stand fest, dass „das Live-Erlebnis in einem Museum ebenso wenig ersetzbar wie in der Musik oder darstellenden Kunst“ sei.