Biathlon: Jahrzehntelange Vertuschung unter Ex-IBU-Chef

Die ehemalige Spitze des Biathlon-Weltverbandes um Ex-Präsident Anders Besseberg soll bei der jahrzehntelangen Vertuschung russischer Dopingfälle „systematisch korruptes und unethisches Verhalten“ an den Tag gelegt haben. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der unabhängigen externen Überprüfungskommission (ERC) des Weltverbandes IBU mit Sitz in Salzburg hervor.