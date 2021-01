Flock bei Innsbruck-Finale um zweiten Skeleton-Gesamtsieg

Beim Saisonfinale in Innsbruck hat Janine Flock am Freitag ihren zweiten Weltcup-Gesamtsieg im Visier. „Ich werde voll attackieren und nicht auf die Platzierung schauen. Ich will nämlich einen schönen Saisonabschluss daheim in Igls feiern können“, sagt die 31-Jährige, die mit 146 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Tina Hermann führt. 80 Punkte, also Platz 18, reichen auf der Heimbahn für den zweiten Weltcup-Gesamtsieg nach 2015.