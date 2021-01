Hotel Hoch Tirol in Fieberbrunn: Appartements statt Bruchbude

Das ehemalige Hotel Hoch Tirol in Fieberbrunn soll noch in diesem Frühjahr einem neuen Appartementhotel weichen.

Fieberbrunn – Noch vor zwei Jahren bestätigte Michael Poot, CEO und Gesellschafter der Travel Partner Group mit der Firmenzentrale in Ellmau, dass es Überlegungen gebe, das ehemalige Hotel Hoch Tirol in Fieberbrunn zu erwerben. „Wenn wir kaufen, machen wir ein Vier-Sterne-Superior-Hotel daraus und ganz sicher kein Investorenmodell“, kündigte er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung an.