EU-Parlament sucht Tiroler Botschafterschulen

Innsbruck, Imst, Brüssel, Straßburg – Mit einem halbtägigen Online-Seminar starteten 15 Schulen am Montag dieser Woche in das Botschafterschul-Programm des Europäischen Parlaments. Im heurigen Schuljahr 2020/21 befinden sich auch zwei Tiroler Schulen, die Landwirtschaftliche Lehranstalt Imst und die BAfE­P Haspingerstraße Innsbruck, unter den Anwärtern. Europaabgeordnete haben dabei u. a. mit den Lehrkräften über die Arbeit in Straßburg und Brüssel gesprochen und die Bedeutung der Gesetzgebung und der europäischen Demokratie hervorgehoben.