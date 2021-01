Werbevideos für Schulen boomen im Außerfern

Reutte – Die Halbjahres­noten stehen fest, die meisten Zeugnisse dürften schon geschrieben sein. In wenigen Tagen heißt es in ganz Tirol für Eltern und Kinder der 4. Klassen Volksschule, eine erste richtungsweisende Wahl zu treffen. Wo soll es weitergehen – in der Mittelschule oder im Gymnasium? Dieser meist schon Monate andauernde Entscheidungsfindungsprozess wird von den Zielobjekten schon lang­e nicht mehr nur passiv beobachtet. Schließlich hängt das „Standing“ einer Schule auch direkt an ihren Schülerzahlen. Zudem bedeutet ein hoher Zustrom in die jeweils ersten Klassen auch gesichert­e Arbeitsplätze.