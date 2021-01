Tiroler Landesmuseen planen eifrig, doch Termine sind offen

Innsbruck – Corona hat die fünf Standorte der Tiroler Landesmuseen im Vorjahr über Monate zum Zusperren gezwungen. 127.000 Besucher wurden verzeichnet, ein Minus von 63 Prozent im Vergleich zu 2019. Damals schauten noch 343.000 Museumsgeher in Ferdinandeum, Hofkirche, Volkskunstmuseum, Zeughaus und Tirol Panorama vorbei. 615.000 Euro beträgt das Jahresminus in Geld ausgedrückt, Rücklagen wurden dafür aufgebraucht.

In unsicheren Zeiten wie den unseren ist Improvisieren alles, auch, was die Präsentation musealer Angebote anbelangt. So wichen auch die Tiroler Landesmuseen (TLM) 2020 verstärkt auf Online-Angebote aus. 80.000 Zugriffe erfolgten digital in Form von virtuellen Museumsbesuchen oder Podcasts.