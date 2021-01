Cortina wirft mit strengen Regeln den Rettungsanker für die Ski-WM

Cortina d’Ampezzo –Die mächtigen Dolomiten, tief verschneit und eingepackt in dicke Wolken – es ist die Szenerie der gestrigen Online-Pressekonferenz, die sich wunderbar in das aktuelle Bild der Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo (ITA) einfügt. Es könnte alles so schön sein, so majestätisch, so winterlich und vor allem sportlich – doch dabei bestimmt seit Monaten die Covid-19-Pandemie die WM-Vorbereitungen (8. bis 21.2.). Damit es dennoch was wird mit den Titelkämpfen, wird mit strengem Protokoll gearbeitet.