Messerstich vor Wiener Schule:18 Monate Haft für 14-Jährigen

Weil er einem gleichaltrigen Schüler vor einer Schule in Wien-Neubau ein Messer in den Rücken gestochen hat, ist ein 14-Jähriger am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sechs Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam der Bursch unter Setzung einer dreijährigen Probezeit auf Bewährung nachgesehen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.