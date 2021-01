Schreyer über BBT-Zulauf: „Noch ist nicht entschieden, ob gebaut wird“

Rosenheim, Innsbruck – 2012 haben Österreich und Deutschland einen Staatsvertrag über den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur im bayerischen Inntal als Zulauf für den Brennerbasistunnel abgeschlossen. Dass sich die Fertigstellung bis 2050 verzögern könnte, damit wird in Tirol ohnehin gerechnet. Zwischenzeitlich ist allerdings fraglich, ob es überhaupt zum viergleisigen Ausbau kommt. Nach dem Raumordnungsverfahren bleiben vier Trassen übrig, die Bayerns Wirtschafts- und Landesentwicklungsminister Hubert Aiwanger am Donnerstag in Rosenheim präsentiert hat.