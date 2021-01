Anschober will Corona-Testangebot in jeder Gemeinde

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) strebt eine flächendeckende Möglichkeit für Corona-Tests an. In der Fragestunde des Bundesrates nannte Anschober das „mittelfristige“ Ziel, möglichst in jeder Gemeinde ein Testangebot anzubieten. Das Angebot an Teststraßen sei in Zusammenarbeit mit den Bundesländern bereits massiv ausgebaut worden. Darüber hinaus kündigte der Minister auch Vereinbarungen mit den Interessensvertretungen für Tests in Betrieben an.