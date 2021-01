Aus Fadesse: Driftmanöver auf oö. Getreidefeldern

Der Bauernbund zitierte am Donnerstag in einer Presseaussendung einen Landwirt aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung: „Lausbubenstreich ist das keiner mehr.“ Durch sein Getreidefeld ziehen seit Ende vergangener Woche Autospuren - die Folge von Driftmanövern. Er vermutet dahinter „halbstarke, junge Burschen, die aus Zeitvertreib auf derart dumme Ideen kommen.“ Wie groß der Schaden sein wird, lasse sich erst sagen, wenn der Schnee weg ist.

Als er Fotos von der Verwüstung in einem sozialen Netzwerk postete, meldeten sich etliche Berufskollegen, denen das gleiche widerfahren war. Ihm geht es in erster Linie nicht um den entstandenen finanziellen Schaden, sondern darum, dass „es keine Wertschätzung unserer Arbeit mehr gibt“. Bauernbund-Landesobmann und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger klagt: „Wir haben schon länger damit zu kämpfen, dass bäuerliches Eigentum immer weniger respektiert wird und es beispielsweise bei Freizeitaktivitäten im Wald zu Konflikten kommt. Diese Vorfälle haben nun eine noch größere Dimension erreicht. Hier wird mutwillig Schaden angerichtet“. Er will nicht nur eine strafrechtliche Verfolgung, sondern auch die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema in der Öffentlichkeit.