Wolff über Vertrag mit Hamilton: „Nicht mehr weit entfernt“

Im Poker um einen neuen Vertrag mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton rechnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff bald mit einer Einigung. „Wir sind nicht mehr weit entfernt“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag RTL/ntv im Interview. Auf die Frage, ob es bald passiere, antwortete Wolff: „Bald ist ein dehnbarer Begriff. Bald.“

Als Frist habe man sich demnach die Abreise zu den ersten Testfahrten nach Bahrain Mitte März gesetzt. „Bis dahin werden wir schon alles in trockene Tücher bringen“, versicherte der Wiener. Der Saisonstart findet am 28. März ebenfalls auf der Rennstrecke in der Wüste von Sakhir statt.