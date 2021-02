Schneeräumung: Das müssen Anrainer und Hausbesitzer beachten

Innsbruck – Wohin mit all dem Schnee? Das fragen sich derzeit Gemeinden in ganz Tirol, aber auch viele Hausverwaltungen oder Grundeigentümer. Die Entsorgung großer Mengen in Bächen und Flüssen ist – wo eingeschränkt möglich und erlaubt – sehr umstritten, und nicht nur der Fischereiverband pocht seit Jahren darauf, die gängige Praxis zu ändern. Manchmal werden die schon nach kurzer Zeit auf der Straße schmutzigweißen Massen aber auch hin- und hergeschoben, an den Straßenrand, vor Häuser oder private Einfahrten und später mitunter – aus Platzmangel – auch wieder zurück.