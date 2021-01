Biden weitet Zugang zu Krankenversicherung aus

Der neue US-Präsident Joe Biden will mehr Amerikanern den Zugang zur Krankenversicherung während der Corona-Pandemie ermöglichen. Biden unterzeichnete am Donnerstag im Weißen Haus eine Verordnung, die bewirken soll, dass sich Amerikaner zwischen Mitte Februar und Mitte Mai über das als „Obamacare“ bezeichnete System versichern lassen können. Die Fristen dafür waren in vielen Bundesstaaten bereits im Dezember abgelaufen.