Sechs Menschen starben bei Chemieunfall in den USA

Bei einem Unglück in einem Geflügelbetrieb im US-Bundesstaat Georgia sind am Donnerstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Örtliche Behörden teilten mit, Rettungskräfte seien am Vormittag (Ortszeit) zu der Firma in Gainesville nahe Atlanta gerufen worden. Dort sei durch ein Leck flüssiger Stickstoff ausgetreten.