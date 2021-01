Musiker Peter Cornelius veröffentlicht zum 70er „Tageslicht“

„In dem Moment, wo es feststand, dass es erfolgreich ist, war es auch schon vorbei.“ So beschrieb Cornelius einmal im APA-Interview seine ersten Erfolge und Höhenflüge. Dabei kamen keine verklärten Erinnerungen zum Vorschein. „Der Slalomkurs ging weiter, ohne dass eine Zielflagge in Sicht kommt.“ Bereits mehrere Jahre war er im Geschäft, bevor Anfang der 80er-Jahre die Alben „Zwei“ und „Reif für die Insel“ erschienen, sich beide in den deutschen Charts platzierten und letztlich den Grundstein für eine bis heute andauernde Karriere legten.

Davor war der am 29. Jänner 1951 in Wien geborene Sänger und Gitarrist schon recht umtriebig gewesen: Mit 15 spielte er in seiner ersten Band, The Black Sheep, wurde von Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix oder Cream beeinflusst und veröffentlichte schließlich 1973 „Die Wolk‘n“. Der Song war aus Peter Rapps „Showchance“ hervorgegangen und aus dem Bankkaufmannslehrling, der mit vollem Namen Peter Cornelius Korunka heißt, sollte endgültig der Musiker Peter Cornelius werden. Es folgten Auftritte als Mitglied des Musicals „Hair“ in Berlin und Hamburg, bevor die Solokarriere immer mehr in den Vordergrund rückte.