Kein Abfahrtstraining in Garmisch - Zwei Super-G angesetzt

Wegen der aktuellen Wetterverhältnisse in Garmisch-Partenkirchen und der Situation auf der Kandahar-Strecke ist auch das zweite Abfahrtstraining der alpinen Ski-Damen am (heutigen) Freitag abgesagt worden. Weil ohne Training keine Weltcup-Abfahrten in Szene gehen können, entschieden sich Jury, Organisatoren und der Internationale Skiverband (FIS) für das Wochenende zwei Super-G anzusetzen (Samstag und Sonntag jeweils 11.00 Uhr, live ORF 1).