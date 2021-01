Musikerin aus Lienz ist im Einklang mit der Musik, den Mitmenschen und der Natur

Lienz – Erst wenn man sich selbst vertraut, kann man auch den Menschen in seiner Umgebung jenes Vertrauen schenken, aus dem etwas Größeres entstehen kann. „Das gilt für mich in der Musik genauso wie in meinem Leben“, bekundet Magdalena Pircher. Die 24-jährige Musikerin aus Lienz war zwei Jahre lang mit den Münchner Philharmonikern auf Tournee und hat in dieser Zeit auch in den Proben und Konzertvorbereitungen mit den Berufsmusikern viel gelernt, wie sie sagt. Diese Gelegenheit bot sich ihr, weil das Orchester regelmäßig junge Talente als Akademisten, also Nachwuchsmusiker, für eine begrenzte Zeit bei sich aufnimmt und unterrichtet.